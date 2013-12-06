برادلي: أبو تريكة أخي في الدم .. وهؤلاء أتعبوني

المصدر: القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

أشاد الأمريكي، بوب برادلي، المدير الفني السابق للمنتخب المصري بمحمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدا أنه مثل أعلى وقدوة لكل اللاعبين.

وقال برادلي في تصريحات لقناة "سي بي سي" التلفزيونية المصرية: "أبو تريكة بالنسبة لي أخ في الدم وليس مجرد لاعب".

وعن اللاعبين الذين أرهقوه خلال 3 سنوات قضاها مدربا للفراعنة، أكد المدرب الامريكي أن محمد زيدان وعصام الحضري هم أكثر من أرهقه لذلك قرر استبعادهم نهائياً.

يذكر أن برادلي شكا من سوء معاملة اتحاد الكرة، مؤكداً أنهم غير محترفين على الإطلاق، كاشفاً عن انقطاع الاتصال بينه وبينهم لفترات طويلة.