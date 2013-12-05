رسميا.. تشكيلة الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر الأول والأولمبي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة جمال علام اعتماد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول، الذي جاء كالتالي:

ـ شوقى غريب مديراً فنياً.

ـ علاء نبيل مدرباً عاماً.

ـ عبد الستار صبري وأسامة نبيه مساعدين للمدرب.

ـ محمد سلام مدرباً لحراس المرمى.

ـ أحمد حسن مدير المنتخب، على أن يبقى أفراد الجهاز الإداري والطبي في مناصبهم تماماً كما كانوا مع برادلي، وسيستكمل حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة عمله مشرفاً على المنتخب الأول.

في ذات السياق، يتكون الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي من حسام البدري مديراً فنياً، وأسامة عرابي مدرباً عاماً، وهشام عبد المنعم مدرباً مساعداً، وابراهيم عبد العزيز مدرباً لحراس المرمى، وقاسم قدري مدرباً للأحمال، وأيمن حافظ مديراً إدارياً، وأسامة الشاعر طبيباً، وياسر عبد العال للتدليك، ومحمود حسن للمهمات، ويشرف على المنتخب الأوليمبي حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.