الزمالك والإسماعيلي يرفضان ضم عمرو زكي

اتفق كلا من مسؤولي ناديي الزمالك والإسماعيلي على رفض التعاقد مع عمرو زكي مهاجم نادي السالمية الذي فسخ تعاقده مؤخرا.

وأكد المدير الفني للقلعة البيضاء حلمي طولان رفضه مجددا أي ضغوط بعودة عمرو زكي لأن الفريق بحاجة لظهير أيسر ولن يحتاج لمهاجم.

كما أكد رئيس نادي الإسماعيلي محمد أبو السعود أنه لن يتم التفاوض مع عمرو زكي مرة أخرى بعد أن أكد رغبته في اللعب للزمالك بعد أن كان موافقا على العودة للدوري المصري من بوابة النادي الإسماعيلي وتابع: "اعتبرنا طريق للوصول للزمالك والآن يرفضون عودته.. فهل نقبله بعد هذا الرفض؟".