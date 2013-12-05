الأفارقه يعلنون التمرّد في الإسماعيلي

أعلن اللاعبون الأفارقه في النادي الإسماعيلي المصري التمرّد وعدم العودة إلى التدريبات، وطالبوا بالحصول على مستحقاتهم، أولا، حتى يعودوا للانتظام في الاستعدادات.

وقال مهاجم الفريق الغيني جون أنطوي أنهم سمعوا عن رغبة الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، مستنكرا تأخير دفع مستحقاتهم إليهم قبل اتخاذ هذه الخطوة. في حين أكّد البنينى بسكال إنه فسخ تعاقده مع نادى شباب بلوزداد الجزائري لعدم حصوله على مستحقاته، ولن يرضى بالخضوع إلى نفس الظروف في الإسماعيلي، موضحا أنه لاعب محترف يبحث عن اللعب والماديّات.

ومن ناحيته رأى رئيس النادي العميد محمد أبو السعود أن هناك من يدفع اللاعبين إلى اتخاذ تلك المواقف للتأثير على إدارة النادي وعليه شخصي، مطالبا الجميع بالصبر والانتظام فى التدريبات استعدادا لبدء مسابقة الدوري، مؤكدا أنه سيعمل بكل جهده لصرف مقدمات التعاقد قبل بدء الدوري.