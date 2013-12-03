صور.. متعب يحتفل بزواجه من يارا بطريقة رومانسية

احتفل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من زواجه بعارضة الأزياء المصرية يارا نعوم بطريقة رومانسية للغاية.

متعب نشر عبر صفحته الشخصية قصيدة شعر قال خلالها:

"أحـبك بـكل ما أملك.. ولا أملك يا عمري سوى حـــبك!

حــبك الذي هناني .. وأرداني .. حـبك الذي أسعدني .. وأشقاني .. حـبك الذي قتلني .. وأحياني .. أحـــبك بـكل المعاني.

ويا ليت لي قلب أكبر ... ليتني أحـــبك أكثر أو أستطيع أن أعبر فانت يا أجمل انسان... في حــبك لم أعرف بعده لغة الكلام.

فـأبحث في الكلمات عن معنى يـفي حق حــــبي فــتـتـناثر الحروف .. وتـتـبعثر الكلمات .. وتسكت العبارات ..ويـبقى حــــبي ... يا أغلى حبـيـب ..أحــــــــبك .. عيد زواج سعيد يا قمري.

يذكر أن ارتباط متعب بيارا كان حديث الوسط الرياضي المصري ومازال منذ 3 سنوات، بسبب خلافات اللاعب مع كل من يتحدث عن تأثر مستواه بعد الزواج.