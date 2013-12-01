محمد أبوتريكة يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي

حقق النجم المصري محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب جائزة أفضل لاعب عربي للعام الحالي في الاستفتاء السنوي التي تنظمه مجلة الحدث الرياضي اللبنانية.

وحصد أبوتريكة هذه الجائزة بعد كل من محمد الخطيب الفائز الأول بجائزة الكرة الذهبية لعام 1983 ومن بعده الغزال الأسمر الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك، ثم المحترف الأبرز في تاريخ الكرة المصرية هاني رمزي عام 1990، ومن بعده أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك في 2002، ثم عمرو زكي المهاجم السابق لويغان الإنجليزي في 2008.

بهذا التكريم يصبح أبوتريكة ثاني لاعب يفوز بلقب أفضل لاعب عربي مرتين بعد النجم الدولي الجزائري مجيد بوقرة، لكن الأخير ما زال الوحيد الذي فاز باللقب مرتين متتاليتين "2009-2011" بينما فصلت 6 سنوات فوز أبو تريكة باللقب للمرة الأولى وفوزه للمرة الثانية.

وبالفوز الثاني لأبوتريكة بجائزة أفضل لاعب عربي يصبح النادي الأهلي الأكثر فوزاً بالجائزة متساوياً مع الترجي التونسي بثلاثة ألقاب لكل منهما.