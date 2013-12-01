كارثة.. الأهلي يفقد 5 لاعبين مع بداية العام الجديد

هناك أربعة لاعبين من أعمدة الفريق باتو مرشحين بقوة للابتعاد عن القلعة الحمراء، لأسباب مختلفة، والنجوم الأربعة هم:

ـ محمد أبو تريكة.. نجم الفريق الذي أعلن اعتزال كرة القدم بانتهاء مسابقة كأس العالم للأندية، وعدم وجوده ضربة قاسمة لمحمد يوسف المدير الفني للأهلي الذي يعتمد عليه كثيرا.

ـ وائل جمعة.. أخبار كثيرة عن اعتزال اللاعب بانتهاء كأس العالم للأندية هو الآخر، جمعة يرفض تأكيد الأخبار أو نفيها وهو مايثير جدلا واسعا حول مستقبله مع الأهلي.

ـ رامي ربيعة.. على خلاف كبير مع محمد يوسف بسبب عدم إشراكه أساسيا، ربيعة لديه عروض احتراف جادة، وهو يفضل خوض التجربة مبكرا، وفترة الانتقالات الشتوية ستكون موعدا مناسبا للغاية.

ـ تريزيجيه.. محمود لاعب خط وسط موهوب لديه عرضين من نيس الفرنسي ونونتجهام فورست الانجليزي، اللاعب أعلن أكثر من مرة عن رغبته في الانطلاق إلى أوروبا إلا أن العروض تأجل النظر فيها إلى يناير.

ـ أحمد فتحي.. أهم لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية يفضل الاحتراف في الخليج أو أوروبا ولو على سبيل الإعارة لحين اتضاح موقف الدوري المصري الغامش، فتحي أفصح عن رغبته في الرحيل أكثر من مرة وهو ما سبب له أزمة مع لجنة الكرة