إدارة الإسماعيلي تجتمع تحت التهديد الإداري

يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مساء السبت اجتماعا طارئا تنفيذا لرغبة الجهة الإدارية التي طلبت الاجتماع لتطبيق لائحة الأندية على عضو المجلس حمد عيد.

وكان حمد عيد أنهى الأسبوع الماضي تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر لحمله هوية مزوره.

وعاد صباح السبت من رحلة عمل في الخارج رئيس النادي محمد أبو السعود لحضور الاجتماع خاصة في ظل تهديد الجهة الإدارية بحل المجلس في حالة عدم تنظيم الاجتماع.

وتردد بان الجهة التي ينتمي لها العضو المعرض للفصل ترغب في الغياب عن الاجتماع وهو الأمر الذي دعا البعض من مسؤولي الجهة الإدارية للإعلان عن عقوبات بحق من يتعمد عدم حضور هذا الاجتماع رغبة في إفشاله.

وقرر مسؤول الجهة الإدارية بالإسماعيلي الدكتور عادل رضوان حضور الاجتماع لمراقبته.