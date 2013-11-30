وزارة الرياضة المصرية تنذر إدارة الإسماعيلي بالحل

تلقت إدارة النادي الإسماعيلي إنذاراً أخير من وزارة الرياضة بإتجاهها لحل مجلس إدارة النادي، بسبب عدم تنفيذه للوائح تجاه فصل عضو مجلس الإدارة، حمد عيد .

وكان حمد أنهى منذ أيام قليلة عقوبة الحبس المشدد لمدة ثلاثة شهور، بعد إلقاء القبض عليه فى أحد الكمائن ومعه كارنيه لعضوية النادي مدون به بالمخالفة عمله عميداً بالقوات المسلحة، وعرض على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكمها السابق .

وطلبت الوزارة عبر جهتها الإدارية بالإسماعيلية من النادي أكثر من مرة تطبيق اللوائح التي تجبر العضو على زوال عضويته من مجلس الإدارة، إلا أن المجلس لم ينفذ الأمر .

وتبين أن عدداً من الأعضاء المنتمين لجبهة آل عثمان بالمجلس، والتي يعتبر العضو أحد أفرادها، رفضوا حضور الإجتماع رغبة منهم في عدم تطبيق اللوائح، حتى لايخسروا عضواً فى جبهتهم، وبالتالي المحافظة على الأغلبية على طاولة الإجتماعات ضد كتلة رئيس النادى محمد أبو السعود.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادى، السبت، إجتماعاً لبحث هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب حتى لاتتجه الوزارة لحل مجلس الإدارة.