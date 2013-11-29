السعودية تخطف صفقة الأهلي والزمالك القادمة

بدأ نادي الفتح السعودي بالمفاوضات مع وكيل أيمن حفني لاعب فريق طلائع الجيش، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال انتقالات الشتاء في يناير المقبل.

وبذلك يزاحم نادي الفتح كلاً من الأهلي والزمالك، واللذان أعلنا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يرسل نادي الفتح عرضاً رسمياً إلى نادي الطلائع من أجل التفاوض حول ضم اللاعب.

يذكر أن حفني يميل إلى الانتقال لنادي الزمالك بإعتباره يشجع النادي الأبيض، إلا أن الطلائع حدد مبلغ 5 مليون جنيه لبيع اللاعب، ولذلك رفض الجيش العرض المقدم من الأهلي لضم حفني بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من قبل مسؤولي القلعة الحمراء.