رسميا 3 مفاجآت في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

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المدير الفني للنادي الأهلي يضم صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق والصاعد عمرو جمال ومعه شريف عبد الفضيل الذي يعاني من الإصابة في الركبة.