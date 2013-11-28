رسميا 3 مفاجآت في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

فاجأ محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي الجميع بضم صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق لقائمة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب العام المقبل، حيث رحيل لم يلعب دقيقة واحدة مع الأهلي منذ أن وقع له قادماً من الزمالك.
المفاجأة الثانية كانت في ضم الصاعد عمرو جمال ومعه شريف عبد الفضيل الذي يعاني من الإصابة في الركبة، حيث فضل اللاعب تأجيل إجراء الجراحة لما بعد المونديال.
وجاءت قائمة الأهلي كالأتي:
- حراسة المرمي: شريف إكرامي ومحمود أبو السعود وأحمد عادل عبد المنعم.
- الدفاع: أحمد فتحي وشريف عبد الفضل ووائل جمعة وسعد الدين سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وسيد معوض وأحمد شديد قناوي وصبري رحيل.
- الوسط: حسام عاشور وشهاب الدين أحمد ومحمود حسن ترزيجيه وأحمد نبيل مانجا وأحمد شكري وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد أبو تريكة.
- الهجوم: عماد متعب والسيد حمدي وعمرو جمال ودومينيك دا سيلفا.