شوقي غريب: أبوتريكة لن يعتزل وسأستعين بخبراته

أكد المصري شوقي غريب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إنه سيحاول اقناع محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بالعدول عن قرار اعتزاله في أعقاب مباراة الاهلي وأورلاندو في نهائي دوري أبطال افريقيا مشيراً إلى أنه سيعقد جلسة معه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوقي أنه يريد أن يستعين بخبرة وإمكانيات المهاجم محمد أبوتريكة 35 عاماً خلال الفترة المقبلة مستشهداً باستعانة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن شحاته بحسام حسن مهاجم الاهلي والزمالك السابق في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 2006 وفاز بها الفراعنة.

وأشار غريب قائلاً إنه يسعى خلال الفترة القادمة إلى الاستعانة ببعض عناصر الخبرة بجانب العناصر الشابة، على أن يكون أبوتريكة أحد عناصر الخبرة.