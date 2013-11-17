الترجي والبنزرتي يرفضان ضم أحمد عبد الظاهر

ذكرت مصادر مقربة أن ناديي الترجي والبنزرتي التونسيين، يرفضان ضم أحمد عبد الظاهر، مهاجم الأهلي، وأكد المصادر، أن النادي الأهلي يرغب في الحصول على خدمات الغانى هاريسون أفول، لاعب الترجي في صفقة تبادلية مع أحمد عبد الظاهر.

واستبعد أحد وكلاء اللاعب، في تصريحات أن تكون لدى الناديين رغبة في ضم "عبد الظاهر" من الأساس.

وأضاف أن النادي الأهلي يرغب في ضم هاريسون أفول في صفقة تبادلية مع الترجي، رغم فارق القيمة المالية بين اللاعبين لصالح المهاجم الغاني، كما أن الأهلي أعلن عن طريق وسطاء رغبته في ضم اللاعب، لكنه لم يدخل في مفاوضات رسمية.

وأضاف أن "أفول" يمتلك عروضاً أخرى من فرنسا أبرزها من نادي سوشو، بخلاف أن الترجي نفسه لم يحسم نهائياً التخلي عن اللاعب، بعد عودته لمستواه المعروف مؤخراً.

وأوضح أن الرقم الذي طلبه المسؤولون بالنادي الأهلي لبيع أحمد عبدالظاهر "مبالغ فيه"، ولن تقدمه أي من الأندية التونسية، خاصة أن الخمسة ملايين جنيه تستطيع الأندية التونسية جذب لاعبين من الدوريات الأوروبية بها.

وأوضح أن "موازنة النادي البنزرتي لا تسمح بأي حال من الأحوال دفع هذا المبلغ لأي لاعب على وجه الأرض، لاسيما أن الفريق يعد مخزناً للمواهب وسياسته تقوم على تشجيعهم بدلاً من جلب آخرين".

كان الأهلي أعلن عرض أحمد عبد الظاهر للبيع، بعد واقعة تلويحه بـ"شعار رابعة" في نهائي دوري أبطال أفريقيا.