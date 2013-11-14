بايرن ميونخ يُهنئ الأهلي ويتحداه في مونديال الأندية

قدّم نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا التهنئة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لنادي الاهلي بمناسبة فوزه بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي اللقب بعد فوزه على اورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، وبمجموع المباراتين 3-1 ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي، والصعود لكأس العالم للأندية بالمغرب.

وقام النادي البافاري بتهنئة الأهلي باللقب، وأنهم ينتظرون النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية بالمغرب كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من بطل افريقيا "الاهلي" وبطل آسيا "جوازنو الصيني" مع العملاق البافاري في نصف نهائي كأس العالم للاندية.