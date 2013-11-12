أحمد الشناوي لاعب الزمالك يتناسى أحزانه مع مُمثلة أفلام "جنسية"

ما يعيشه لاعبو كرة القدم المصرية منذ أكثر من عام هو حالة من الملل والضيق بسبب توقف الدوري المصري .

كل هذه الأشياء جعلت لاعبي الكرة المصرية إما أن يتجه بعضهم إلى رابعة العدوية مثل أحمد عبد الظاهر وأخر يدخل فى صراعات وهمية مع جهاز الشرطة والجيش لكن بالنسبة لحارس الزمالك السابق أحمد الشناوي فالموضوع مختلف تماما.

الشناوي يعيش ظروفا نفسية تتشابه مع باقي زملائه من لاعبي كرة القدم ولكن الوضع بالنسبه له مضاعف بعض الشيء لأنه ذهب إلى نادي الزمالك ورحل منه دون المشاركة بشكل أساسي في المباريات كل ذلك أثر نفسيا على اللاعب فحاول أن ينسى كل ما عاصره في الزمالك من ظروف صعبة، خصوصًا ابتعاده عن المنتخب الوطني المصري، ومشاركة شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بشكل أساسي.

وحالة الملل التي يعيشها الشناوي قادته للمشاركة في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” الخاص بالصور، وقام بإضافة إحدى الممثلات الإباحيات .

ولم يكتف الشناوي بإضافتها فقط عبر حسابه الشخصي، بل قام بالإعجاب بصورها العارية.