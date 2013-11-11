بايرن ميونيخ يهنىء الأهلي باللقب الإفريقي

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه تلقى العديد من الإتصالات من أكبر الأندية في أوروبا لتهنئة الفريق الأحمر في الفوز باللقب الإفريقي.

وصرح مرتجي فى تصريحات لقناة الأهلي: "كنت فى أحد المؤتمرات التابعة للإتحاد الدولي للكرة القدم "الفيفا"، ولاحظت تشوق الجميع لمتابعة كأس العالم للأندية فى المغرب".

وأضاف: "بعد تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية وفوزه بدوري أبطال إفريقيا، تلقيت اتصالات من العديد من المسؤولين الذين أشادوا بمستوى العملاق الأحمر فى البطولة الأفريقية، وعلى رأسهم بايرن ميوينخ الألماني، والذي سيشارك فى مونديال الأندية بإعتباره بطل القارة الأوروبية".

ويذكر أن الأهلي سيقابل جوانزو الصيني فى أول مشواره في مونديال الأندية، وحال فوز الفريق الأحمر فسوف يواجه بايرن ميونيخ.