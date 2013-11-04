الزمالك يطالب بالسماح للمشجعين بحضور نهائي الكأس

القاهرة - تقدم نادي الزمالك بطلب للسماح لأربعة آلاف مشجع بحضور نهائي كأس مصر لكرة القدم السبت المقبل أمام وادي دجلة.

وأقيمت كل مباريات مسابقة الكأس بدون جماهير هذا الموسم، لكن الزمالك يأمل في موافقة سلطات الأمن على حضور المشجعين للمباراة المقرر إقامتها في ملعب بمنتجع الجونة الذي يقع على ساحل البحر الأحمر.

ونقل موقع الزمالك على الانترنت عن أيمن يونس، عضو مجلس الإدارة قوله: "تقدمت بطلب لطاهر أبوزيد وزير الرياضة بالموافقة على حضور أربعة آلاف مشجع أمام دجلة"، وأضاف: "طالبت بضرورة الأخذ بعين الإعتبار رغبة الزمالك ووادي دجلة في إقامة النهائي بالقاهرة".

ومن المستبعد نقل المباراة إلى القاهرة في ظل استضافة العاصمة المصرية لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري واورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا الأحد.