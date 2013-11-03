القبض على مدرب في الأهلي المصري في نادي دعارة

القاهرة - (خاص) من هيا كنعان

صرحت الإدارة العامة لمكافحة الآداب أنها تمكنت من القبض على مدرب بالنادي الأهلي ـ لم يذكر اسمه ـ متلبسا بممارسة الفحشاء.

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة الآداب أنه تم القبض على عدد من المتهمين في قضايا آداب, وذلك داخل نادي صحي بمنطقة الدقي.

وردت معلومات إلى رجال شرطة الإدارة تؤكد قيام شخص بإدارة نادي صحي للأعمال المنافية للآداب باستقطاب النسوة لممارسة الأعمال الخادشة مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وعلى الفور تم الدفع برجال الشرطة الذين تمكنوا من القبض على مدير المركز المسؤول وبحوزته سيجارة حشيش، ومدربة بالنادي سبق اتهامها في قضية دعارة، و 4 سيدات اخريات تم اتهامهن من قبل في قضايا ممارسة الفحشاء, بالإضافة الى مدرب بالنادي الأهلي وهو في حالة تلبس.