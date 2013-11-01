الزمالك يمنع الأهلي من "خطف" جناحيه الطائرين

نجح نادي الزمالك في التجديد لجناحي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حازم إمام ومحمد عبد الشافي بعقد يمتد لـ4 مواسم مقبلة.

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع اللاعبين الذين ينتهي عقديهما مع ناديهما بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت "إرم" أن أيمن يونس عضو مجلس إدارة النادي عقد جلسة مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني أسفرت عن التجديد لهما واحدا تلو الآخر.

وسيحصل كلا من إمام وعبد الشافي على مليوني جنيه في الموسم الواحد تزيد 200 ألف كل موسم، على أن يتم رفع قيمة عقدهما عن الموسم الحالي من 500 ألف إلى مليون جنيه.