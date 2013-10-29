الداخلية تُحبط الأهلي قبل النهائي الحلم

تقدم النادي الأهلي باحتجاج للاتحاد المصري لكرة القدم تجاه القرار الذي صدر بتحديد ملعب المقاولون العرب لاستضافة نهائي دوري رابطة أبطال أفريقيا بين الأهلي وأورلاندو بيراتس.

وأشار الأهلي في احتجاجه إلى أن ملعب المقاولون العرب قد يكون غير ملائماً فى الوقت الراهن لاستقبال هذه المباراة.

وقال الأهلي في احتجاجه أن هناك خيارات ثلاثة يمكن أن تحل هذه الأزمة وهي أن تقام المباراة على أحد ملاعب ستاد القاهرة والدفاع الجوي والكلية الحربية.

وكانت هيئة ستاد القاهرة قد وافقت على استقبال المباراة شريطة موافقة الجهات الأمنية التي لم ترسل ردها حتى الآن.

وأكد النادي الأحمر أنه سبق وأشار بوضوح خلال المشاورات مع الجهات الأمنية حول اختيار الملعب أن ملعب المقاولون العرب لم يعد ملائماً في الوقت الحالي لاستضافة هذه المناسبة الكبرى.

وتمنى الأهلي أن يلقى الدعم الكافي من الدولة خاصة وأنه الممثل الشرعي للكرة المصرية في أكبر بطولة قارية للأندية الأفريقية والفائز بها سوف يتأهل لكأس العالم للأندية.