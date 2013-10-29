السرطان يجمع أسطورتي الكرة المصرية في فريق واحد

أرسل الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالاشتراك مع الوكالة الدولية للعب النظيف ووزارة الصحة النيجيرية دعوتين للمصريين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأردني ومحمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي.

دعا الاتحاد النيجيري النجمين للمشاركة في مباراة ودية باستاد أبوجا في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بعنوان "أساطير في مكافحة السرطان"، يخصص دخلها لمكافحة المرض الخبيث التوعية بأخطاره.

وعلمت "إرم" أن حسام حسن وافق على الدعوة، فيما سيحدد جدول مباريات الأهلي واستعداده لكأس العالم للأندية موقفه من المباراة الودية الهامة.

يذكر أن الثنائي المصري كانا قد شاركا في العديد من الأحداث الخيرية المشابهة بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم العالميين.