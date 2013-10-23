نائب الرئيس يقنع أبو تريكة بالتراجع عن الإعتزال

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

عقد محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد أبو تريكة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ناقشه خلالها في قرار اعتزاله.

وعلمت "إرم" أنّ الخطيب أبلغ أبو تريكة برفض لجنة الكرة والجهاز الفني لقرار اعتزاله عقب كأس العالم للأندية، مطالباً إياه بالتراجع.

وأكدت مصادر أنّ لاعب الترسانة السابق استجاب لضغوط الخطيب ومحمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، وبدأ بالفعل في التراجع عن قرار الاعتزال.

وكان أبو تريكة قد أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية التي سيتأهل لها إذا ما حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.