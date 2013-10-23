ضربة جديدة لآمال برادلي في التواجد بكأس العالم

ضربة جديدة لآمال برادلي في التواجد...

ضربة جديدة لآمال برادلي في التواجد بكأس العالم

المدرب الأميركي يفقد فرصة تدريب منتخب أستراليا بعد أن كان أبرز المرشحين، ومنتخب الكنغارو يتعاقد مع المدرب بوستيكوغلو.

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

قال الاتحاد الاسترالي لكرة القدم أن المدرب أنجي بوستيكوغلو سيترك فريق ملبورن فيكتوري المحلي ليقود المنتخب الوطني خلال عدة أيام.

 

كان الأميركي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري من أبرز المرشحين لخلافة هولغر أوسيك الذي قاد منتخب الكانغارو لكأس العالم بالبرازيل.

 

ووفقا للاتحاد الاسترالي وقع بوستيكوغلو عقدا مدته خمس سنوات ليخلف أوسيك الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر بعد هزيمتين متتاليتين بنتيجة 6-0 أمام البرازيل وفرنسا.

 

وبذلك تنتهي تماما فرص الأميركي بوب برادلي في التواجد بمونديال البرازيل المقبل خاصة بعدما فقدت مصر حظوظها في التأهل عقب الخسارة الكمبيرة 6-1 أمام غانا بذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات.

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