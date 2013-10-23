ضربة جديدة لآمال برادلي في التواجد بكأس العالم

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المدرب الأميركي يفقد فرصة تدريب منتخب أستراليا بعد أن كان أبرز المرشحين، ومنتخب الكنغارو يتعاقد مع المدرب بوستيكوغلو.