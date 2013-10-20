سر اختيار نجل مرتضى منصور في مجلس الزمالك الجديد

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

اختار كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، أحمد نجل المستشار مرتضى منصور ضمن قائمة مجلسه المعين، في قرار فاجأ كل الوسط الرياضي.

معروف أن درويش ومرتضى جمعتهما خلافات كبيرة أثناء وجودهما في مجلس واحد، وكانت تلك الخلافات بذرة تراجع نادي الزمالك، ودخوله ساحات المحاكم.

مصادر أكدت لـ"إرم" أن سر إصرار درويش على اختيار أحمد هو كسب ود أنصار مرتضى منصور من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لمواجهة انصار ممدوح عباس الغاضبين من القرار.

في ذات الوقت، يمكن لمرتضى بهذه الطريقة الدفاع عن درويش اذا ما واجهته اي عقبات من عباس الذي رفض تسليم النادي للرئيس الجديد بسهولة رغم قرار وزير الرياضة.

كان طاهر أبو زيد وزير الرياضة قد اتخذ قرارا بتعيين مجلس كمال درويش لاعداد النادي للانتخابات المقبلة، بعد وقف المد لمجلس ممدوح عباس الذي يدير النادي منذ 5 سنوات تقريبا.

يذكر أن اختيار نجل مرتضى بالذات كان بمباركة من وزير الرياضة، الذي أراد كسب ود المستشار المعروف بقوته الإعلامية والقضائية.