سبب واحد يمنع اتحاد الكرة من إقالة برادلي

القاهرة (خاص) من إبراهيم السيد

يسود الاتحاد المصري لكرة القدم حالة من الغليان بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها المنتخب المصري أمام نظيره الغاني بذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

ويقود حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة جبهة لإقالة بوب برادلي المدير الفني عقب عودته من غانا مباشرة، فيما يتبنى جمال علام رئيس الاتحاد رأياً آخر يرى الإبقاء على الأمريكي حتى مباراة العودة حيث ينتهي عقده مباشرة.

علام يستند إلى ضخامة الشرط الجزائي المتواجد بعقد برادلي والذي يبلغ 300 ألف يورو، إضافة إلى أن المنتخب المصري فقد كل حظوظه بالفعل والتغيير قبل مباراة العودة لن يجدي.

يذكر أن برادلي كان قد قدم اعتذاراً للشعب المصري من غانا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مؤكدا أن كل ظروف المباراة لم تساعده واللاعبين، مشيراً إلى أنه سيحاول التعويض في مباراة القاهرة.