نجم مارسيليا: لو خسرنا في كوماسي.. سنتأهل من القاهرة

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

قال أندري أيو لاعب خط وسط المنتخب الغاني، أنه واثق تماما من الفوز على المنتخب المصري والتأهل لكأس لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال أيو لموقع "غانا سوكر نت": "نعلم أننا أفضل من مصر، ويمكننا الفوز عليهم بسهولة"، وتابع: "هذا يمنحك أريحية كبيرة خلال المواجهة".

وأتم نجم مرسيليا الفرنسي: "حتى لو خسرنا في كوماسي ولم نحقق نتيجة إيجابية، يمكننا التعويض بسهولة في القاهرة وحسم تذكرة التأهل للبرازيل من عاصمتهم".

يذكر أن المنتخب المصري يحل ضيفا على نظيره الغاني في ذهاب جولتي الحسم من التصفيات المونديالية.