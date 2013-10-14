زوجة حسام البدري ترفض "نهائيا" عودته إلى ليبيا

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

رفضت زوجة حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي عودته إلى العاصمة الليبية مجددا عقب نهاية إجازة عيد الأضحى التي يقضيها بالقاهرة.

كان البدري قد تعرض لإطلاق نار إبان خروجه من تدريب الفريق، الأحد الماضي، لينجو من الموت بمعجزة حقيقة.

وعاد المدير الفني السابق للأهلي المصري إلى القاهرة لقضاء إجازة العيد وتحديد مصيره من العودة إلى ليبيا مجددا.

مصادر مقربة من أسرة البدري أكدت لـ (إرم) أن زوجته وأبناءه يرفضون تماما عودته إلى طرابلس، خاصة أنه يشك في أن محاولة القتل استهدفته شخصيا.

كان وزير الرياضة الليبي ورئيس النادي الأهلي قد اطمئنا على البدري، وقدما له اعتذارا عما حدث.

ويتعرض البدري (53 عاما) إلى ضغوط كبيرة ما بين العودة لاستكمال عمله في ليبيا، ومطالبة أسرته له بعدم السفر مجددا، والبحث عن عمل جديد بالقاهرة.