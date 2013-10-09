الجباس ”المسلم“ يثير استياء المصريين بزجاجة خمر

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لاعب فريق سويندون تاون يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بلايموت، ويتقبل الهدية التي تأتي عبارة عن زجاجة خمر.