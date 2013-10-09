الجباس ”المسلم“ يثير استياء المصريين بزجاجة خمر

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
حصل المهاجم المصري دودو الجباس على لقب أفضل لاعب في مباراة سويندون تاون مع بلايموث أرجيل في الدور الثاني لبطولة ”فوتبول ليغ تروفي“ الانكليزية.
وفاز سويندون تاون الذي يلعب له الجباس بهدفين لهدف.
وحصل مهاجم ليرس البلجيكي السابق على لقب أفضل لاعب في المباراة التي شارك فيها أساسيا وقدم مستوى مميز للغاية.
الأزمة، كانت في الجائزة التي حصل عليها الجباس، فكانت عبارة عن زجاجة خمر، وهو ما قبله اللاعب، الأمر الذي أثار استياء الجماهير المصرية.
معروف أن الجباس مصري مسلم من مدينة بورسعيد، وسبق أن لعب للنادي المصري، ومثل المنتخب المصري في أكثر من مناسبة.