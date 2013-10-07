الزمالك يتعاقد مع "دبابة" الجونة عرفة السيد

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

توصل نادي الزمالك، لإتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي الجونة، لشراء عرفة السيد مهاجم الفريق ذو البنية الجسدية القوية.

وعلم "إرم" أن الزمالك اتفق مع الجونة على دفع 750 ألف جنيه نظير شراء عرفة، الذي سيتنازل عن 250 ألف جنيه من مستحقاته لتسهيل التوقيع للنادي الأبيض.

يذكر أن الزمالك كان قريباً من عرفة قبل شهرين، غير أن الخلافات المالية تسببت في إيقاف الصفقة، التي عاود النادي الأبيض السعي لإبرامها رغبة في دعم خط هجومه الذي يعاني بوجود أحمد جعفر وحيداً.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال ساعات، وبمجرد أن يتم الإنتهاء من التحويلات المالية، والأمور الإدارية الروتينية.