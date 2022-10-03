رسميًا.. محمود علاء مدافع الزمالك ينتقل إلى الاتحاد السكندري

انتقل محمود علاء مدافع الزمالك رسميا إلى الاتحاد السكندري، الإثنين، على سبيل الإعارة.

وقال الاتحاد السكندري في بيان إنه واصل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، ونجح في إتمام التعاقد مع محمود علاء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبحسب بيان الاتحاد السكندري، فإن محمود علاء يملك خبرات كبيرة كمدافع دولي متميز في الدوري المصري، ويطلق عليه لقب المدافع الهداف، حيث نجح في تسجيل 53 هدفا خلال مسيرته السابقة في جميع المسابقات التي شارك فيها، وسبق له اللعب لحرس الحدود ووادي دجلة والزمالك.

وخرج محمود علاء، الذي شارك مع مصر في كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي، من حسابات جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الذي فضل الاعتماد على محمود حمدي (الونش) والشاب حسام عبدالمجيد.

واحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في الدوري المصري الموسم الماضي، في حين فاز الزمالك باللقب للمرة الثانية على التوالي.