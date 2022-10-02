بعد مأساة إندونيسيا .. أبرز الأحداث التي أدت لعشرات القتلى في كرة القدم

تعتبر الأحداث التي وقعت في إندونيسيا، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 125 شخصًا في نهاية إحدى مباريات كرة القدم، جزءًا من قائمة المآسي العظيمة التي حدثت في عالم كرة القدم عبر التاريخ.

وحدثت أكبر مأساة في 24 مايو 1964 في الملعب الوطني في ليما، حيث فقد 328 شخصًا حياتهم وأصيب 800 خلال مباراة بين بيرو والأرجنتين.

وفي أوروبا، ما زالت مأساة ملعب هيسل (بروكسل) في 29 مايو 1985، والتي راح ضحيتها 39 شخصًا وإصابة 117 بجروح خطيرة، في أذهان العديد من المعجبين.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي أدت إلى أكثر من 50 حالة وفاة في تاريخ كرة القدم:

24 مايو 1964

مقتل 328 مشجعًا وإصابة 800 آخرين في الاستاد الوطني في ليما في مباراة بين بيرو والأرجنتين، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد الذي حوصر أمام الأبواب المغلقة بعد احتجاجات، وكانت معظم الوفيات بسبب الاختناق والصدمات.

23 يونيو 1968

لقي 71 شخصًا حتفهم، معظمهم بسبب الاختناق، وأصيب 150 آخرون في بوينس آيرس، في مباراة بين ريفر بليت وبوكا جونيور.

وقد أطلق بعض المشجعين قنابل مضيئة واعتقد الحشد المذعور أنه حريق.

2 يناير 1971

مقتل 66 شخصًا وإصابة 150 آخرين في ملعب غلاسكو رينجرز، عندما تصادف مئات المشجعين عند بوابات الدخول بعد هدف تم تسجيله في الدقائق الأخيرة ضد سلتيك.

20 أكتوبر 1982

قتل 340 مشجعًا، رغم أن روسيا وثقت رسميًا حتى عام 1989 على رقم 62 حالة وفاة فقط، وأصيب 1000 آخرون بعد الانهيار الجليدي في استاد لينين في موسكو خلال مباراة كأس أوروبا بين سبارتاك في موسكو وهارلم الهولندي.

11 مايو 1985

مقتل 56 شخصًا وإصابة أكثر من 265 شخصًا عندما اشتعلت النيران في المدرج الرئيسي بملعب فالي باراد، في برادفورد (إنجلترا)، عندما اشتعلت النيران في مباراة الدرجة الثالثة بين برادفورد سيتي، ولينكولن سيتي.

29 مايو 1985

في ملعب هيسل ببروكسل، توفي 39 مشجعًا (32 إيطاليًا، وأربعة بلجيكيين، وفرنسيان وبريطاني) وأصيب 117 بجروح خطيرة بسبب سيل كبير من المشجعين في الفترة التي سبقت نهائي كأس أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس.

2 مارس 1988

توفي ما لا يقل عن 72 شخصًا، وأصيب المئات في ملعب في كاتماندو (نيبال) خلال مباراة كرة قدم بين فريق محلي وآخر من بنغلاديش، عندما سقطت عاصفة بَرَد عنيفة على 20.000 متفرج وفي الرحلة لم يتمكنوا من المغادرة لأن الأبواب كانت مغلقة.

وكانت معظم الوفيات بسبب السحق والاختناق.

15 أبريل 1989

في مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست التي أقيمت في ملعب هيلزبرة في شيفيلد، قام حشد من المشجعين باقتحام أحد الأبواب واقتحام المدرجات وقتل 95 شخصا و170 جريحا.

7 يوليو 1990

قتل ما لا يقل عن 62 شخصا وأكثر من 200 جريح خلال مباراة لكرة القدم بملعب في مقديشو إثر طلقات قيل إنه أطلقها الحراس الشخصيون للرئيس محمد سياد بري، عندما حاولوا حمايته من الأشياء التي ألقاها المتفرجون.

16 أكتوبر 1996

مقتل 80 شخصًا وإصابة 150 آخرين في الانهيار الجليدي البشري بملعب ”ماتيو فلوريس“ في غواتيمالا، قبل بدء المباراة بين المنتخب المحلي والمنتخب الكوستاريكي، للتأهل لكأس العالم في فرنسا.

وقد تم تجاوز السعة ببيع تذاكر مزورة.

9 مايو 2001

لقي ما لا يقل عن 130 شخصًا مصرعهم في العاصمة الغانية خلال المباراة بين أكرا هارتس وكوماسي أشانتي، عندما قامت الشرطة بعد اشتباكات بين المشجعين بتوجيه عبوات الدخان وقررت إغلاق أبواب الاستاد؛ ما تسبب في حالة من الذعر بين الجمهور.

25 يوليو 2007

قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا نتيجة هجومين على مشجعي كرة القدم كانوا يحتفلون بفوز منتخب العراق في نصف نهائي كأس آسيا في بغداد.

الهجوم الأول كان بسيارة مفخخة (30 قتيلا) في حي المنصور، والثاني عندما استهدف انتحاري نقطة تفتيش للجيش العراقي في القدير (20 قتيلا).

1 فبراير 2012

قتل ما لا يقل عن 74 شخصًا بينهم شرطي، وأصيب 254 آخرون في اشتباكات بعد مباراة بالدوري المحلي على استاد بورسعيد (شمال شرق مصر) بين المصري والأهلي.

25 يناير 2022

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرون في انهيار جليدي للجماهير عند مدخل ملعب أولمبي في ياوندي بالكاميرون، قبل انطلاق مباراة في دور الـ16 في كأس أفريقيا بين الفريق المضيف الكاميرون، وجزر القمر.