صفقات الأهلي المصري.. تطورات التعاقد مع مارسينيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تطورات صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي مارسينيو.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع البرازيلي مارسينيو من أجل دعم خط هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي ينافس خلاله على أكثر من لقب.

وأبرم الأهلي حتى اللحظة 3 صفقات، هي شادي حسين ومصطفى سعد وبرونو سافيو.

وقال شوبير، اليوم الإثنين: ”النادي الياباني طلب 30 مليون جنيه ومارسينيو أبلغ ناديه برغبته في الانتقال للأهلي، الرقم المطلوب منطقي لأن مثلا إنبي طلب 23 مليون جنيه للاستغناء عن مصطفى شلبي، فهذه الأرقام متاحة في الدوري ما بالك بلاعب برازيلي يلعب في الدوري الياباني“.

وتابع: ”هناك تقارير تؤكد أن مارسينيو غادر اليابان بالفعل، وفي انتظار إنهاء إجراءات انضمامه إلى الأهلي بشكل رسمي“.

والبرازيلي مارسينيو يبلغ من العمر 27 عامًا، وسجل مع فريقه في الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي وصل في آخر 3 نسخ منها للنهائي 3 مرات، حقق اللقب مرتين وخسر واحدا أمام الوداد المغربي.

🚨🚨كريم رمزي يكشف العقبة الوحيدة في تعطل انتقال مارسينيو للنادي الأهلي 🔴👇🏻 pic.twitter.com/Ohjk52s4XD — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) October 2, 2022

وتنتظر الأهلي مباريات قوية في شهر أكتوبر الجاري، ما بين مباراتي الذهاب والإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ومواجهة الزمالك في السوبر المصري، والانطلاق المتوقع للدوري المصري 17 أو 18 من الشهر الجاري.