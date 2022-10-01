تسريب صور القميص الجديد للنادي الأهلي المصري

تداول عدد من الحسابات على موقع ”تويتر“ صورا قيل إنها لقميص النادي الأهلي المصري للموسم الجديد.

قميص الأهلي الجديد من إنتاج شركة ”أديداس“ الألمانية.

ورأى عدد من المعلقين أن القميص الجديد للأهلي يشبه إلى حد بعيد قميص بايرن ميونخ 2020.

ومن المعروف أن القميص الجديد لن يحمل تصميما خاصا بالنادي الأهلي، حيث سيكون من التصميمات التي طرحتها الشركة لأنديتها ومنتخباتها خلال الفترات الأخيرة مع وضع شعار الأهلي عليه.

ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن القميص بعد.

وسيقوم الأهلي بشراء كميات من القميص الجديد من الشركة الرائدة في هذا المجال.

ويستعد الفريق الأحمر، بقيادة مدربه الجديد، السويسري مارسيل كولر لمباراة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يظهر القميص الجديد للأهلي لأول مرة في مباراة السوبر أمام الزمالك 14 أكتوبر الجاري.

واحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي خلف الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال أفريقيا في أكتوبر الحالي، ومع الزمالك في كأس السوبر المصري.