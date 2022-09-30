جدل بعد تسريبات طارق السيد حول الأهلي والإسماعيلي

أثار طارق السيد قائد نادي الزمالك الأسبق الجدل بعد تداول تصريحات منسوبة إليه قال فيها إن النادي الأهلي سيمر بفترة صعبة، كما تهكم فيها على النادي الإسماعيلي.

وخلال مناقشة على مساحة ”كلوب هاوس“ بموقع تويتر، تم تداول تسريبات لطارق السيد قال فيها إن هناك مشاكل في الإسماعيلي، وإن هناك لاعبين سيقومون بعمل مشاكل لعدم حصولهم على المستحقات المالية، فضلا عن مشاكل سيدخل فيها رئيس النادي.

كما قال طارق السيد إن ”هناك أمورا تحدث وأنا أعلمها جيداً.. الأهلي في القادم لن يكون مثل الأول وسيتم تحجيمه وهناك ما لا تعرفونه“.

تسريب طارق السيد من كلوب هاوس pic.twitter.com/cIdAmNDnvU — Ashrafhussein (@Ashrafh60719529) September 30, 2022

وحول هذه التصريحات خرج طارق السيد لينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن هذا الأمر ”شغل لجان إلكترونية“، ولا علاقة له به.

وقال طارق السيد في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”تم تحريف صوتي بشأن تصريحات الإسماعيلي.. أحترم النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، ولم يصدر مني أي تصريح ضده“.

وأضاف: ”هناك من يتربص بي وتوجد لجان إلكترونية تقوم بتحريف الأصوات، وأنا أحترم الإسماعيلي وزميل الملاعب حسني عبدربه“.

واختتم: ”البعض يهاجمني ويحرف الصوت بسبب دفاعي عن نادي الزمالك، ولكن أقول لهم سأستمر في دفاعي عن النادي“.

ورد الإعلامي محمد فارس طمان المذيع في قناة الأهلي على هذا التسريب قائلا: ”معنديش مشكلة طارق السيد يشوف الأهلي الفترة الجاية هيقع عشان أسباب فنية أو إدارية هبقى شايف رأيه غلط ولكن عادي هو حر. إنما يقول الأهلي هيتم تحجيمه!“.

وأضاف: ”كلمة تحجيمه دي معناها منعه وحرمانه من فرص المنافسة الكروية العادلة. تصريح كارثي ويثير التعصب ويستلزم التوضيح ومينفعش يعدي كده“.

معنديش مشكلة طارق السيد يشوف الأهلي الفترة الجاية هيقع عشان أسباب فنية أو إدارية هبقى شايف رأيه غلط ولكن عادي هو حر. إنما انه يقول الأهلي هيتم تحجيمه ! . كلمة تحجيمه دي معناها منعه وحرمانه من فرص المنافسة الكروية العادلة. تصريح كارثي ويثير التعصب ويستلزم التوضيح ومينفعش يعدي كده. — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) September 30, 2022

وتم تداول وسم يحمل اسم ”طارق السيد“، قامت جماهير الأهلي المصري بتدشينه هاجمت فيه قائد الزمالك الأسبق؛ بسبب حديثه عن النادي الأهلي.

وطالب مغردون منتمون للنادي الأهلي بضرورة التحقيق في كلام طارق السيد، وأن تتخذ إدارة الأهلي موقفًا صارمًا كي لا يمر الأمر مرور الكرام.