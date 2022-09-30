صفقات الزمالك.. تطورات التعاقد مع سامسون أكينولا

يصل البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي الزمالك المصري الجديد إلى العاصمة القاهرة غدًا السبت، تمهيدًا لإعلان انضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض.

وتعاقد الزمالك مع البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، دون أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن سامسون سيصل غدا السبت، ثم يقوم بإجراء الكشف الطبي، ثم يوقع على العقود رسميًا تمهيدًا لإعلان الصفقة للجماهير البيضاء.

سامسون يصل القاهرة السبت ويجري الكشف الطبي#أخبار_ONTime pic.twitter.com/XqG5MtZudA — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2022

يذكر أن تلك الصفقة أثارت الكثير من اللغط بعد أن وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك هجومًا لاذعًا ضد ”بعض الإعلاميين“ بسبب التعاقد مع اللاعب البنيني.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال في وقت سابق إن الزمالك يدرس التراجع عن التعاقد مع سامسون والبحث عن مهاجم آخر.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: ”لا يوجد أي نية للتراجع عن التعاقد مع سامسون، وهناك حملة من بعض الإعلاميين المنتمين للطرف الآخر، يحاولون تصدير أزمة“.

وبسؤاله عن القيمة المالية للصفقة قال: ”تكلفة الصفقة 900 ألف دولار على دفعات حتى عام 2023 وراتبه 350 ألف دولار، وهناك أندية منافسة اشترت لاعبين مقابل 5 ملايين دولار ولم يتحدث أحد مثل سافيولا لاعب الأهلي“.

وكان الزمالك قد جدد عقد لاعبه ”أحمد سيد زيزو“ هداف الدوري المصري لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، ومصطفى الزناري قادما من طلائع الجيش، فضلًا عن التعاقد مع نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز.