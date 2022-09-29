يوسف حسن مهاجم وادي دجلة يقترب من الانضمام للزمالك

اقترب يوسف حسن، مهاجم نادي وادي دجلة، ومنتخب الشباب المصري، من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن اللاعب وافق بشكل نهائي على الانضمام إلى الزمالك، ويتبقى إتمام الاتفاق النهائي مع مسؤولي وادي دجلة.

وأشار إلى أن المفاوضات في الوقت الحالي على المقابل المادي، وطلب وادي دجلة 6 ملايين جنيه مقابل التنازل عن خدمات المهاجم الشاب، وهو ما يلقى قبولا داخل المجلس الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال الساعات القادمة، بعد توقيع اللاعب على عقود الانتقال.

كما نشر اللاعب صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ يرتدي فيها التيشيرت الأبيض لمنتخب مصر، وكتب فوقها ”جاري التحميل“.

وكان يوسف حسن قد انتقل إلى نادي وادي دجلة في الدرجة الثانية، الموسم الماضي قادمًا من نادي المقاولون العرب.

ويُعد يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب مواليد 2003، وهو قائد الفريق الذي يتدرب تحت قيادة محمود جابر.

وأبرم نادي الزمالك العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، أبرزها زكريا الوردي لاعب الرجاء السابق، في صفقة انتقال حر، وإبراهيما نداي لاعب نادي لوزيرن السويسري.

كما تعاقد الزمالك مع مصطفى الزناري من طلائع الجيش، وعمر جابر ونبيل عماد دونغا من نادي بيراميدز.

وأبرم الزمالك أيضًا تعاقدًا مع البنيني ساموسون ولكن لم يتم الإعلان الرسمي، انتظارًا لخضوع اللاعب للكشف الطبي.