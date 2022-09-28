إكرامي: رمضان صبحي رافض الزمالك.. ولن أتسول وأطرق الأبواب لكي يعود للأهلي مرة ثانية (فيديو)

تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن الجدل الدائر بشأن رحيل زوج ابنته رمضان صبحي، الجناح الأيسر لبيراميدز، إلى نادي الزمالك، أو عودته إلى الأهلي مرة أخرى.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”كلام السوشيال ميديا 90% منه كذب، ولم يحدث أنني طلبت وساطة حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لإقناع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاليا بعودة رمضان صبحي، وهذا عار تماما من الصحة وكلنا نعلم من ردد هذا الكلام“.

وأضاف: ”فيه كذب وافتراء عليّ من ناس على يوتيوب من أنني توسطت لعودة رمضان صبحي للأهلي، ولكن أقسم بالله العظيم أنا ليس عندي رقم هاتف دكتور حسن مصطفى أو حسن حمدي، وهما رموز للرياضة في مصر، والله يسامحه من يردد هذه الأقاويل، أنا لن أتسول لكي أطرق الأبواب لكي يعود رمضان للأهلي مرة ثانية، والأهلي كيان عظيم جدا وكلنا ننتمي لمنظومته ولكن لا يحدث افتراء بتصغير اللاعب بهذا الشكل“.

أول تصريح من اكرامي: هذه حقيقة زيارتي ل حسن حمدي من أجل التوسط لرمضان صبحي.. ومهيب يصدمه: هو الأهلي يعني ميستاهلش ؟ تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/Bf3ZqFGfTP#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/RB6dSURtLo — اللعيب (@ELla3ebshow) September 27, 2022

وتابع: ”فوجئت أيضا بكلام عن وضع الزمالك شيكا على بياض لرمضان صبحي من أجل الحصول على توقيعه، وهذا افتراء أيضا، هل يعقل أن إدارة النادي الأبيض تفعل ذلك؟.. ولازم نغلق هذا المسلسل نهائيا لأنه أصبح دمه ثقيلا، رمضان رافض الزمالك وإن شاء الله يكون في الأهلي، الزمالك طبعا قطب من أقطاب الكرة المصرية“.

تصريح الموسم.. اكرامي يعلنها صريحة: رمضان رافض اللعب للزمالك بشكل نهائي وان شاء الله هيكون فى الأهلي تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/mTJtHIGfK6#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/UUMqVLLk1A — اللعيب (@ELla3ebshow) September 27, 2022

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز في صيف 2020، بعد نهاية إعارته للأهلي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة أثارت جدلا واسعا.

وأشارت تقارير سابقة إلى وصول عروض خارجية إلى صبحي، لكن بيراميدز لم يعلق حتى الآن على إمكانية السماح للاعب بالرحيل والعودة من جديد لتجربة الاحتراف الأوروبي.

رمضان صبحي منذ انضمامه إلى بيراميدز في موسم 2020، بعد انتهاء إعارته إلى النادي الأهلي، شارك مع فريقه الحالي في 69 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وخلال مسيرته الكروية توج رمضان صبحي بـ10 بطولات، جاءت كالتالي: 4 بطولات دوري عام و3 بطولات كأس السوبر المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مع المنتخب الأولمبي.