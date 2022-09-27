منتخب مصر يهزم ليبيريا بثلاثية وديا

فاز منتخب مصر لكرة القدم بثلاثية دون رد وديا على ضيفه الليبيري في غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول ليواصل البداية الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا.

وكان فيتوريا، الذي تولى المسؤولية قبل نحو شهرين خلفا لإيهاب جلال، قرر إراحة صلاح بعد أن سجل اللاعب هدفين ليقود منتخب مصر للفوز على ضيفه منتخب النيجر 3-صفر يوم الجمعة الماضي.

وضع عمر مرموش مصر في المقدمة في الدقيقة 38 بتسديدة بعيدة المدى في الجهة اليسرى اصطدمت بمدافع وسكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وضاعف محمد عبد المنعم مدافع مصر النتيجة باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما استقبل عرضية مرموش من ركنية برأسية قوية في الشباك.

وأكمل أحمد حسن كوكا الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

هيمن منتخب مصر على الشوط الأول وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بزيادة الأهداف.

وأتيحت أول فرصة للتهديف لمنتخب مصر مع الدقيقة التاسعة بعد تمريرة بينية رائعة من محمود حسن ”تريزيغيه“ إلى أحمد حسن كوكا الذي كان في مواجهة حارس مرمى ليبيريا لكن كوكا سدد الكرة في يد الحارس مهدرا أول فرصة للتقدم.

عمر مرموش يسجل هدف #مصر الأول في ليبيريا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاءpic.twitter.com/FPUWXs3EzI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 27, 2022

وبعد ربع ساعة سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت عارضة مرمى ليبيريا.

ولم يستغل عمر جابر ظهير مصر تمريرة من عاشور في الدقيقة 23 وسدد الكرة ضعيفة في يد الحارس.

ومع الدقيقة 30 أرسل عبد المنعم عرضية خطيرة في حلق المرمى أبعدها حارس ليبيريا قبل أن يصطدم بأحمد حجازي مدافع مصر.

وأبعد القائم الأيمن لمرمى ليبيريا كرة من تريزيجيه في الدقيقة 33 إلى خارج الملعب.

وعاد تريزيجيه ليهدر فرصة الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 42 بعد أن تلقى تمريرة قصيرة من مرموش أمام مرمى ليبيريا لكنه سدد الكرة في إطار المرمى مهدرا أسهل فرصة في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل منتخب مصر السيطرة على الكرة واقترب تريزيجيه من إحراز الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 55 لكن حارس المرمى أبعد الكرة إلى ركنية والتي جاء منها هدف مصر الثاني.

وأطاح إمام عاشور في الدقيقة 64 بعرضية متقنة على حدود منطقة جزاء ليبيريا وسدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ولم يستغل كوكا في الدقيقة 75 عرضية مرموش أمام المرمى وسدد رأسية ضعيفة مرت خارج القائم الأيسر لمرمى ليبيريا.

وأهدر البديل عبد الرحمن مجدي فرصتين في آخر 10 دقائق من المباراة بسبب المبالغة في المراوغة.