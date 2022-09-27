الترجي يهزم الزمالك ويتوج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد

أحرز الترجي التونسي لقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد بفوز مثير على الزمالك المصري 29-28 بعد وقت إضافي في النهائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في تونس.

وبتتويجه باللقب تأهل الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

واتسم أداء الفريقين بالندية وساد التعادل أغلب فترات المباراة إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10.

عاجل : الترجي التونسي يحسم النهائي المثير أمام الزمالك بنتيجة 29-28 ويتوج بلقب بطولة الأندية العربية لكرة اليد pic.twitter.com/IzoO8tEkzl — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) September 27, 2022

وبعد بداية متكافئة في الشوط الثاني تفوق الترجي بفارق هدفين قبل أن يخسر جهود لاعبه عبد الحق بن صالح بعد طرده قبل خمس دقائق من النهاية.

واستغل الزمالك المصري خروج اللاعب لينجح في انتزاع التعادل 25 -25 ليدفع منافسه إلى وقت إضافي قبل أن يحسم الفريق صاحب الجمهور الفوز في اللحظات الأخيرة.