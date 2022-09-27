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رياضة

الترجي يهزم الزمالك ويتوج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2022 19:16 GMT
تاريخ التحديث: 27 سبتمبر 2022 21:10 GMT

الترجي يهزم الزمالك ويتوج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد

أحرز الترجي التونسي لقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد بفوز مثير على الزمالك المصري 29-28 بعد وقت إضافي في النهائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في تونس. وبتتويجه

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المصدر: رويترز

أحرز الترجي التونسي لقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد بفوز مثير على الزمالك المصري 29-28 بعد وقت إضافي في النهائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في تونس.

وبتتويجه باللقب تأهل الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

واتسم أداء الفريقين بالندية وساد التعادل أغلب فترات المباراة إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10.

وبعد بداية متكافئة في الشوط الثاني تفوق الترجي بفارق هدفين قبل أن يخسر جهود لاعبه عبد الحق بن صالح بعد طرده قبل خمس دقائق من النهاية.

واستغل الزمالك المصري خروج اللاعب لينجح في انتزاع التعادل 25 -25 ليدفع منافسه إلى وقت إضافي قبل أن يحسم الفريق صاحب الجمهور الفوز في اللحظات الأخيرة.

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