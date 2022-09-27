مرتضى منصور: فيريرا سيرحل بسبب مستحقاته.. وسأمنع بث مباريات الزمالك على أون تايم

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إن ”البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيرحل عن الفريق بنهاية الشهر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، بعد الحجز على أرصدة النادي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه إن ”فيريرا سيرحل إن لم يحصل على راتبه آخر الشهر“.

وأضاف ”فيريرا حاله حال كل اللاعبين والإداريين في النادي، سيرحلون بسبب الحجز على أرصدة النادي“.

التهديد بعدم بث مباريات الزمالك

من جهة أخرى شن مرتضى هجومًا لاذعًا على الإعلامي أحمد شوبير، قائد النادي الأهلي الأسبق بسبب ما وصفه بـ“الهجوم غير المبرر على الزمالك“ ونشْر أخبار كاذبة عن الفريق الأول.

وقال مرتضى ”قمت بتحذير الشركة الراعية أكثر من مرة، من أن أحمد شوبير ينشر أخبارا كاذبة، والأهم بالنسبة لهذا الإعلامي هو نجله بالنادي الأهلي وقيمة تعاقده“.

وهدد مرتضى بعدم إذاعة مباريات الزمالك على قناة ”أون تايم سبورتس“ بالموسم المقبل إذا استمر أحمد شوبير في القناة.

وأوضح ”الزمالك يمتلك عروضا من قنوات سعودية وإماراتية ومصرية لنقل المباريات الخاصة بالفريق“.

أزمة الجزيري وجنش

وتحدث مرتضى منصور عن أزمة سيف الجزيري وحقوق الرعاية قائلا ”عقد سيف الجزيري سليم، وكان إعارة بنية البيع“.

وأردف ”كل هذه الأكاذيب للتشويش على الفريق والنيل من نادي الزمالك“.

وعن عقد جنش مع فيوتشر قال مرتضى ”يوجد بند في عقد جنش ينص على أنه له الحق في الانتقال لفيوتشر خلال الموسم التالي لموسم الإعارة مقابل دفع فيوتشر 2 مليون جنية“.