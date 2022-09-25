أمير مرتضى: الزمالك لن يتراجع عن ضم سامسون.. بعض الإعلاميين يصدرون لنا الأزمات

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، هجومًا لاذعًا ضد ”بعض الإعلاميين“ بسبب التعاقد مع البنيني البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي كراكاس الفنزويلي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال في وقت سابق إن الزمالك يدرس التراجع عن التعاقد مع سامسون والبحث عن مهاجم آخر.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية: ”لا يوجد أي نية للتراجع عن التعاقد مع سامسون، وهناك حملة من بعض الإعلاميين المنتمين للطرف الآخر، يحاولون تصدير أزمة“.

وعن سبب عدم الإعلان الرسمي حتى الآن قال أمير: ”لم يتم إعلان التعاقد معه رسميًا لأنه لم يقم بإجراء الكشف الطبي“.

وبسؤاله عن القيمة المالية للصفقة قال: ”تكلفة الصفقة 900 ألف دولار على دفعات حتى عام 2023 وراتبه 350 ألف دولار وهناك أندية منافسة اشترت لاعبين مقابل 5 مليون دولار ولم يتحدث أحد مل سافيولا لاعب الأهلي“.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك استيائه من الحجز على أرصدة النادي قائلا: ”كنا نقوم بصرف مكافآت اللاعبين بإرسال رسائل لهم عبر الهاتف بعد المباريات، ولكن هذا غير متاح الآن بعد الحجز على أرصدة النادي“.

وعن التدعيمات المقبلة قال: ”هناك صفقتين أعلن عنهم مرتضى منصور رئيس النادي، الأولى هي سامسون، وهنالك لاعب مصري آخر لن يتم الكشف عن اسمه الآن، واللاعب ليس مروان عطية، هو لاعب ممتاز ونادي الاتحاد رافض بيع اللاعب، ونحن نحترم الاتحاد ولذلك أغلقنا الصفقة“.

واختتم: ”محمود علاء يفضل الخروج هذا العام على سبيل الإعارة، ونحن نريد تحقيق رغبته ولن نقف أمامه“.

أمير مرتضى عبر #الماتش: هناك حملة على سامسون بسبب سافيو لاعب الأهلي pic.twitter.com/H2GihE4YYr — حَتْحُوت (@HHathout) September 25, 2022

"مش منطقي أن شخص يتحكم في مصير 40 مليون زملكاوي.. الزمالك من الأعمدة الرئيسية للكرة المصرية" أمير مرتضى منصور يتحدث عبر #الماتش عن أزمة الحجز على أرصدة النادي pic.twitter.com/GAGJNERQT2 — حَتْحُوت (@HHathout) September 25, 2022

وتعاقد الزمالك مع كل من محمد صبحي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وكريم الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري.

وتأهل الزمالك إلى دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه 2-صفر على إليكت سبورت بطل تشاد اليوم الأحد.

وبعد الفوز 2-صفر ذهابا في الكاميرون الأسبوع الماضي، حسم بطل الدوري المصري تأهله بهدفين سريعين قرب النهاية.

ومنح أحمد سيد (زيزو) التقدم للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف المدافع محمود حمدي (الونش) الهدف الثاني.

ويلعب الزمالك في دور 32 مع فلامبو دوسنتر بطل بوروندي.