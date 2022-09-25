فيريرا يكشف أسباب سقوطه في مباراة الزمالك وإليكت.. ويوجه رسالة للجماهير البيضاء (فيديو)

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري عن أسباب سقوطه خلال مواجهة إليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

وسقط البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على الخط قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: ”كانت هناك سجادة غير مستوية على الأرض، وتعثرت فيها، ولكنني ما زلت أمتلك اللياقة للتعامل مع هذه المواقف“.

وأضاف: ”نجحت في استعادة توازني بعدها، وانتهى الأمر“.

واختتم: ”أنا مكمل، وطول ما أنا قادر هقاتل علشان الزمالك وملتزم معه.. وكل مرة هقع هقوم تاني“.

المؤتمر الصحفي لـ فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الفوز على إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا 💥💥#ستاد_إفريقيا pic.twitter.com/AKXo8oEb9B — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

وتأهل الزمالك إلى دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه 2-صفر على إليكت سبورت بطل تشاد، اليوم الأحد.

وبعد الفوز 2-صفر ذهابًا في الكاميرون، الأسبوع الماضي، حسم بطل الدوري المصري تأهله بهدفين سريعين قرب النهاية.

ومنح أحمد سيد (زيزو) التقدم للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف المدافع محمود حمدي (الونش) الهدف الثاني.

ويلعب الزمالك في دور 32 مع فلامبو دوسنتر بطل بوروندي.

وقدم الزمالك أداءً متواضعًا في الشوط الأول، واكتفى بفرصة واحدة بتسديدة من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وكانت أخطر فرص إليكت بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالونش ومرت أعلى مرمى الحارس محمد عواد.

ولم يتغير الحال بعد الاستراحة إلى أن افتتح زيزو التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها المدافع عبد الله جمعة.

وأضاف الونش الهدف الثاني من مدى قريب بعد ركلة ركنية.