الزمالك يكرر فوزه على إليكت سبورت التشادي ويصعد إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

صعد نادي الزمالك إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023، بعد أن كرر فوزه على إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على إليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد أيضًا، وبعد الفوز 2-صفر ذهابا في الكاميرون الأسبوع الماضي، حسم بطل الدوري المصري تأهله بهدفين سريعين قرب النهاية.

وقدم الزمالك أداء متواضعا في الشوط الأول، واكتفى بفرصة واحدة بتسديدة من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وكانت أخطر فرص إليكت بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالونش ومرت أعلى مرمى الحارس محمد عواد.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 71 حصل عليها عبد الله جمعة على ركلة جزاء إثر عرقلة من مدافع إيليكت.

وانبرى زيزو لتسديد ركلة الجزاء ليحرز منها الهدف الأول للزمالك.

وأحرز محمود حمدي ”الونش“ الهدف الثاني للزمالك، بعد تمريرة رأسية من يوسف إبراهيم لتصل الكرة إلى مدافع الأبيض الذي وضعها مباشرة في الشباك.

أهداف مباراة الزمالك وإليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ( 2 / 0 ) ⚽⚽ pic.twitter.com/h4wFmNrZOl — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

كما شهدت المباراة غالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على الخط قبيل نهاية الشوط الأول.

وتداول مغرودن صورة لفيريرا الذي سقط على الخط واتجه نحوه جميع لاعبي الزمالك، ثم الجهاز الطبي الذي نجح في عمل إفاقة سريعة للمدرب البرتغالي.

وعاد فيريرا إلى الملعب مرة أخرى واستمر في القيادة الفنية للفريق الأبيض.