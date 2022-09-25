استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبوالفتوح من مباراة مصر وليبيريا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا استبعاد كل من: محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت، وأحمد أبوالفتوح مدافع الزمالك، من معسكر الفراعنة المقام في مدينة الإسكندرية.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه إن فيتوريا قرر إراحة الثنائي محمد صلاح، ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية، المقرر لها 27 سبتمبر الجاري، بعد مشاركة الثنائي صلاح، ومصطفى، في ودية النيجر التي فاز بها الفراعنة بثلاثية، وأحرز خلالها صلاح هدفين، ومصطفى محمد هدف.

كما قرر الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية، وصعوبة لحاقه بالمباراة.

ويغادر الثلاثي صلاح، ومصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح، معسكر المنتخب، مساء اليوم، والاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل اختيار قائمة تضم 24 لاعبًا و3 حراس مرمى.

🔴 | إراحة صلاح ومصطفى وفتوح واستبعادهم من ودية ليبيريا 🇪🇬 فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها ٢٧ سبتمبر الجاري بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر الماضية.#شجع_مصر pic.twitter.com/XdXxRDRQ5r — EFA.eg (@EFA) September 25, 2022

يذكر أن منتخب مصر بشكل رسمي قرر مغادرة كل من أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، معسكر منتخب مصر، وعودتهما إلى ناديهما الزمالك، وذلك عقب مباراة ”الفراعنة“ الودية أمام النيجر التي انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.

وقال المدير الإداري لمنتخب مصر محمد غرابة: ”تمت الموافقة على زيزو والونش فقط من قائمة لاعبي الزمالك الموجودين في المنتخب ليشاركا مع فريقهما في دوري أبطال أفريقيا“.

وتابع: ”الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وافق على عودة الثنائي زيزو والونش لارتباط الزمالك بمباراة أمام إليكت التشادي في البطولة الأفريقية“.

وسجل نجم ليفربول محمد صلاح هدفين ليقود منتخب مصر للفوز على ضيفه منتخب النيجر 3-0، الجمعة، في مباراة ودية دولية.

المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تولى مهمة تدريب الفريق قبل نحو شهرين خلفًا لإيهاب جلال.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبيري في مباراة ودية، يوم الثلاثاء.