فيريرا يسقط خلال مباراة الزمالك وإيليكت التشادي (صورة)

سقط البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على الخط قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه نادي الزمالك نظيره إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وتداول مغرودن صورة لفيريرا الذي سقط على الخط واتجه نحوه جميع لاعبي الزمالك، ثم الجهاز الطبي الذي نجح في عمل إفاقة سريعة للمدرب البرتغالي.

وعاد فيريرا إلى الملعب مرة أخرى واستمر في القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: ”كان هناك سجادة غير مستوية على الأرض وتعثرت فيها ولكنني ما زلت أمتلك اللياقة للتعامل مع هذه المواقف“.

وأضاف: ”نجحت في استعادة توازني بعدها وانتهى الأمر“.

واختتم: ”أنا مكمل طول ما أنا قادر هقاتل علشان الزمالك وملتزم معاهم.. وكل مرة هقع هقوم تاني“.

وصعد نادي الزمالك إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023، بعد أن كرر فوزه على إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على إليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد أيضًا، وبعد الفوز 2-صفر ذهابا في الكاميرون الأسبوع الماضي، حسم بطل الدوري المصري تأهله بهدفين سريعين قرب النهاية.

وقدم الزمالك أداء متواضعا في الشوط الأول، واكتفى بفرصة واحدة بتسديدة من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وكانت أخطر فرص إليكت بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالونش ومرت أعلى مرمى الحارس محمد عواد.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 71 حصل عليها عبد الله جمعة على ركلة جزاء إثر عرقلة من مدافع إيليكت.

وانبرى زيزو لتسديد ركلة الجزاء ليحرز منها الهدف الأول للزمالك.

وأحرز محمود حمدي ”الونش“ الهدف الثاني للزمالك، بعد تمريرة رأسية من يوسف إبراهيم لتصل الكرة إلى مدافع الأبيض الذي وضعها مباشرة في الشباك.