مصطفى شلبي يتمرد على إنبي.. ما تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك معه؟

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير، إن مصطفى شلبي جناح فريق إنبي تمرد على ناديه ورفض الانضمام إلى المعسكر الإعدادي استعدادا للموسم الجديد.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“، إن ”مصطفى شلبي يرفض الانضمام لمعسكر الإعداد لفريق إنبي ويطلب الرحيل“.

وأضاف: ”أبرز العروض حتى الآن من النادي المصري والأهلي انسحب من الصفقة“.

وأتم:“ بعض الوكلاء يرشحونه للزمالك“.

مصطفي شلبي يرفض الانضمام لمعسكر الاعداد لفريق انبي ويطلب الرحيل ابرز العروض حتي الآن من النادي المصرى والاهلي انسحب من الصفقه وبعض الوكلاء يرشحونه للزمالك — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 25, 2022

تقارير شوبير جاءت بالتزامن مع تصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، الذي كشف عن تواصل من جانب مسؤولي نادي الزمالك معه للتعاقد مع مصطفى شلبي.

وقال الشريعي في تصريحات إذاعية، إن مسؤولين من نادي الزمالك تواصلوا معه بشكل رسمي من أجل التعاقد مع مصطفى شلبي.

وأوضح: ”التواصل لم يتم عن طريق وكلاء، وإنما من خلال مسؤولي الزمالك مباشرة“.

وأضاف: وليس لدينا مشكلة في بيع اللاعب.. الصفقة ستتم من خلال قيمة مالية فقط، ولن يكون هناك أي صفقات تبادلية“.

وعن وجود مفاوضات بين إنبي والأهلي بشأن اللاعب قال: ”الأهلي دخل مفاوضات رسمية للحصول على خدمات مصطفى شلبي ولكن بصفقات تبادلية“.

وواصل: ”لا نعلم لماذا توقفت مفاوضات الأهلي لكننا رفضنا دخول لاعبين في الصفقة، خاصة في ظل ارتفاع رواتب لاعبي الأهلي، ولدينا سقف للرواتب“.

واختتم: ”عرض الأهلي وصل إلى 12 مليون جنيه فقط، وهو رقم بعيد تمامًا عن طلباتنا المالية“.

يذكر أن مصطفى شلبي انتقل إلى صفوف إنبي في موسم 2020 قادما من بترول أسيوط.

وسجل شلبي 10 أهداف في الدوري المصري بالموسم المنصرم، وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضها مع الفريق.