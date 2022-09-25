حسين لبيب يرد على أزمة قيد سيف الجزيري مع الزمالك

أصدر حسين لبيب، رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك، بيانا للرد على الأزمة التي أثيرت أخيرا بشأن قيد سيف الجزيري مع النادي الأبيض والتعاقد معه خلال فترة رئاسته للنادي الأبيض.

وقال لبيب في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، يوم الأحد، ”هناك بعض المواضيع التي تم إثارتها في الآونة الأخيرة ومن حقي أن أوضح لجماهيرنا العظيمة الحقيقة كاملة“.

وأضاف ”حين شرفت والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل بتولي إدارة شؤون النادي أعلنت وبكل وضوح وشفافية أنه لا خصومة مع أحد وأن نادي الزمالك يسع الجميع وهو ملك لكل أبنائه، وفي ضوء تلك السياسة استقبلت وتواصلت مع العديد من أبناء ورموز وقيادات النادي السابقين، وقدم الكثير منهم للجنه ما استطاع من دعم معنوي أو مادي، وفي هذا السياق كانت زيارة الأستاذ ممدوح عباس للنادي نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا وعلى مرأى ومسمع من الجميع“.

وتابع ”الجدير بالذكر أنني تشرفت أيضا بزيارة الدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر والأستاذ فهمي عمر والأستاذ رؤوف جاسر ومجموعة أخرى من كبار الشخصيات المنتمية لنادينا الحبيب، ولا يسعني في النهاية إلا التأكيد أن نادي الزمالك ليس ملكا لأحد بعينه ولا حكرا على شخص أو فصيل وسيبقى دائما مفتوحا لأعضاء الجمعية العمومية الأفاضل وجماهيره العظيمة“.

وأردف ”بخصوص موضوع الكابتن محمد صبحي، تأكد الجميع الآن أن اتفاق إعارته إلى نادي فاركو الذي أبرمته اللجنة قد حقق أعلى فائدة فنية ومادية للنادي واللاعب، وأنه كان اتفاقا مدروسا بوعي وعناية، ولمزيد من الشفافية والإيضاح فإنني أقول إن عقد إعاره الكابتن محمود جنش إلى نادي فيوتشر لا يتضمن إمكانية البيع، وبالتالي لا يمكن انتقاله بشكل نهائي إلا بعد اتفاق جديد وبموافقة نادي الزمالك، وأي أخبار تم تداولها غير ذلك هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة، هكذا يا سادة يكون العمل الجاد بعيدا عن أي مغالطات وافتراءات“.



سيف الجزيري

وشدد ”موضوع الكابتن سيف الجزيري، إنه في الـ31 من يناير 2021 وقع نادي الزمالك عقد اتفاق ثلاثي مع نادي المقاولون العرب واللاعب سيف الجزيري يقضي باستعارة نادي الزمالك اللاعب من المقاولون حتى نهاية الموسم ٢٠٢١/٢٠٢٠، وأشار البند الثاني إلى أن العقد هو عقد إعارة حتى نهاية الموسم الرياضي 2020-2021 بنية البيع“.

واستطرد ”وأشارت الفقره رقم 1 من البند الثاني أن مقابل الإعاره حتى نهاية الموسم الرياضي هو 8 ملايين جنيه، كما أشارت الفقرة رقم 2 من البند الثاني أنه يحق لنادي الزمالك تفعيل بند الشراء في أي وقت خلال فترة الإعارة وحتى الـ15 من أكتوبر 2021 مقابل 12 مليون جنيه“.

وأشار البيان ”استفسر نادي الزمالك قبل تفعيل الشراء من خلال مخاطبة رسمية للفيفا خلال سبتمبر 2021 عن موقف سيف الجزيري من القيد للموسم 2021-2022 باعتباره لاعبا معارا مقيدا بقائمة نادي الزمالك للموسم السابق، وتلقى نادي الزمالك تأكيدا من خلال مخاطبة رسمية من الفيفا بأحقيتنا بقيد اللاعب على اعتبار أنه كان معارا ومقيدا بقائمة نادي الزمالك وعدم اعتباره تعاقدا جديدا“.

وأوضح ”موقف سيف الجزيري شبيه تماما بموقف مصطفى محمد، إذ تسلم نادي الزمالك قيمة الانتقال النهائي من نادي غلطة سراي التركي منقوصا 5%؜ تمثل قيمة حقوق الرعايه للأندية التي شارك فيها اللاعب قبل الانضمام لنادي غلطة سراي، وبالنظر إلى قيمة تفعيل الشراء البالغة 12 مليون جنيه يتضح أن حقوق الرعاية المطلوبة لا تتجاوز 30 ألف دولار أمريكي توزع على الأندية التي شارك فيها اللاعب من سن 12 سنة وحتى سن 23 سنة“.

حر أم إعارة بأحقية شراء.. كيف انتقل سيف الدين الجزيري إلى الزمالك؟ (مستند) https://t.co/sO8jtMwfJ6 pic.twitter.com/bFWDpY9Czu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2022

وكان سليم بلوناصام، محامي نادي الأفريقي التونسي، كشف عن رد الاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي التونسي بحق تعاقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك بسبب حق الرعاية، قائلا ”الاتحاد الدولي قوانينه واضحة في شؤون انتقال اللاعبين، النادي الجديد مجبر على دفع 5% من قيمة الصفقة التي أشرفت على إنشاء اللاعب منذ كان 12 عامًا“.

وواصل ”أرسلنا للزمالك بالفعل أنه ملزم بدفع قيمة 5% من الصفقة، كما أرسلنا الحسابات البنكية للأندية التونسية الثلاثة، لكن لم يصلنا أي رد من الزمالك، واتجهنا بعد ذلك لتقديم شكاوى إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“، وأول شكوى كانت باسم اتحاد بنقردان لكن اتحاد الكرة المصري رد علينا أن الصفقة كانت بصيغة الانتقال الحر، وبعد ذلك قدمنا شكوى جديدة باسم الأفريقي التونسي، وبالفعل وصل خطاب إلى نادي الزمالك لإرسال عقد اللاعب إلى الاتحاد الدولي“.