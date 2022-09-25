انتقادات حادة من مجدي عبدالغني لإدارة الأهلي المصري بسبب صفقة سافيو (فيديو)

وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بسبب صفقة ضم البرازيلي برونو سافيو، من فريق بوليفار البوليفي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع سافيو مع الأهلي على عقد مدته 4 مواسم، إلا أن المهاجم البرازيلي تورط في عقوبة تأديبية قبل رحيله عن صفوف فريقه السابق، تهدد مسيرته مع الأهلي.

وحصل المهاجم البرازيلي على بطاقة حمراء في مباراته الأخيرة بالدوري البوليفي، نتيجة الاعتداء على الحكم.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية ”واضح من الفيديو أن برونو سافيو، عصبي جدا.. الأندية اللي بتتعاقد مع لاعب أجنبي مش بتدفع أرز ومكرونة، دي بتدفع فلوس وبالدولار، بتدفع فلوس بالعملة الصعبة وإحنا عندنا أزمة فيها، والعالم كله عارف إن إحنا عندنا أزمة في الدولار وصندوق النقد الدولي يعلم ذلك، أنديتنا مش عارفة إننا عندنا مشاكل في الدولار؟ هما عشان جابوا الدولار سهل الأمور عندهم بقت سهلة، أنا بتكلم على أندية مصر كلها اللي بتتعاقد مع لاعب بالدولار دون أن تتحرى الدقة“.

وأضاف ”أنا النهاردة تعاقدت مع اللاعب وواضح جدا من الفيديوهات أنه عصبي، الموضوع مش بتاعه ودخل حط نفسه في الموضوع وعاوز يضرب الحكم، الكلام ده لو حصل هنا في مصر، لجنة المسابقات من الممكن تصدر قرار بإيقافه لنهاية الموسم، إحنا جايبين لاعب يلعب ولا يطرد“.

وتابع ”إحنا عاوزين توضيح من الأهلي لموضوع برونو سافيو، إحنا بقالنا 3 أيام بنسمع كلام عن سافيو، ولا نعرف الحقيقة، ياريت اللجنة الإعلامية في الأهلي تخرج توضح لنا الحقيقة، هل اللاعب هيكون حر في 31 ديسمبر المقبل؟ هذا هو الكلام الذي يقال ونحن لا نعلم مدى صحته“.



وأردف ”أنا لو في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ورأيت هذا الفيديو عمري ما أتعاقد مع لاعب مثله مهما كانت مهاراته، واحد بيفقد أعصابه بهذا الشكل لا يمكن أتعاقد معه أبدًا، لو هو اللي هيجيب الإجوان كلها“.

واستطرد ”أنا اتعصبت مرة وكنت لاعبا سابقا في النادي الأهلي اتوقفت لأجل غير مسمى، وأنا كنت رقم واحد في الفريق، يوضع اسمي وبعد ذلك يتم وضع باقي التشكيل.. النادي الأهلي مش بتاع واحد يفقد أعصابه“.

وأكمل ”أنا لازم لما أشتري لاعبا وأدفع فيه ملايين لازم أبقى شايفه ومتابعه مش أعتمد على شرائط الفيديو، إنما أروح أحط مليون و500 ألف دولار في لاعب على شريط فيديو، إيه اللي بتعمله أندية مصر ده؟“.

وأشار: ”الإسماعيلي والزمالك اتضربوا قبل كده في لعيبة عشان اتفرجوا عليهم في فيديو وخدوهم على اسمهم القديم، نادي الزمالك كان عنده مشاكل مع مجموعة من اللاعيبن دفعوه مبالغ طائلة، تعاقد مع أجوجو، على أساس أنه أجوجو، بتاع زمان ومطلعش بتاع زمان“.

وأوضح عبدالغني ”أنا مش هتعاقد ولا بالتاريخ ولا بالفيديو، لو على التاريخ كان زمان النجوم الكبار زي حسن شحاتة والخطيب ومصطفى عبده وفاروق جعفر، بيتعاقدوا لحد دلوقتي عندهم فيديوهات تكسر الدنيا، لكن الطبيعة بتقول إنهم مش قادرين يرفعوا رجليهم ولا يقدروا يتمشوا في الملعب، ممكن اللاعب يكون في قمة عطائه، وفي فترة قصيرة أصبح غير قادر على اللعب، لذلك لازم أتابع اللعيب وأشوفه خاصة لو هدفع ملايين، أنا مش هديهم بلح عشان يدونا مكانه قمح، هي مش مواد غذائية دي فلوس بتدفع“.

وشدد ”إحنا محتاجين توضيح من الأهلي بشأن التعاقد مع سافيو، وحقيقة انتهاء عقد اللاعب في نهاية ديسمبر المقبل“.

وأوضح: ”سافيو، لاعب عصبي، والموضوع مش بتاعه، جاء من مكانه على الحكم ليعترض عليه، اضطر الحكم إنه يطرده، اللاعب عاوز يضرب الحكم بعد الطرد، هو ده ينفع، ده ممكن ينزلنا بمطواة، ده لاعب مش عارف يتحكم في نفسه“.

وأتم ”أنا معرفش سافيو، وليس لي علاقة بمستواه الفني، إحنا هنا بنتكلم على أخلاق اللاعب والجانب التربوي، لاعب بهذا الشكل هيتوقف كل مباراة بدل ما هنعدله هيجيب كام جون هنعدله هياخد كام كارت أحمر.. لا بد أن يكون هناك دقة من جميع أندية مصر أثناء التعاقد مع اللاعبين الأجانب“.

ويلعب الأهلي مع أسوان اليوم، ثم مع طلائع الجيش يوم الـ29 من سبتمبر الجاري، بعدما فاز على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف الأربعاء الماضي استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الأحمر بمواجهة اتحاد المنستير أكتوبر المقبل بتونس في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.