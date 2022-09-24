حر أم إعارة بأحقية شراء.. كيف انتقل سيف الدين الجزيري إلى الزمالك؟ (مستند)

كشف مستند عن وقائع جديدة في أزمة التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، بداعي قيده في صفوف ناديه بالمخالفة للوائح والقوانين.

وكان الزمالك قد ضم سيف الدين الجزيري في يناير 2021 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من المقاولون العرب، قبل أن ينجح في شرائه نهائيا فور انتهاء موسم 2020-2021.

ويبرز في المستند الذي حصلت عليه ”إرم نيوز“ من اتحاد الكرة المصري، يوم السبت، أنه ”لا صحة لانتقال سيف الجزيري للزمالك في صفقة انتقال حر، حيث إن اللاعب كان معارا للزمالك مقابل 8 ملايين جنيه وكان هناك بند في عقد إعارته يمنح الزمالك الحق في شرائه نهائيا مقابل 12 مليون جنيه وهو ما حدث“.

وكان نادي الأفريقي التونسي، الذي نشأ اللاعب في صفوفه، تقدم بشكوى رسمية لدى ”الفيفا“ ضد المقاولون العرب، للحصول على حق رعايته للجزيري بعد انضمامه للزمالك.

وبدأ الجزيري مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الأفريقي التونسي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2013، ثم خرج معارا مرتين لصفوف فريقي حمام الأنف والاتحاد الرياضي ببن فردان.

وفي 2017، انضم لنادي طنطا المشارك وقتها في صفوف الدوري المصري الممتاز، ليعود بعد عام واحد إلى الملعب القابسي التونسي، الذي رحل عنه إلى المقاولون العرب 2019 ومنه إلى الزمالك.

وتلقى الزمالك خطابا من لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة وتحديد مستحقات الأفريقي منها، فيما يعرف باسم ”بند التضامن“، وهي نسبة يحصل عليها النادي الذي نشأ فيه اللاعب من عائدات انتقالاته اللاحقة.

واشترطت اللجنة إرسال هذه التفاصيل بحد أقصى يوم 16 من شهر أكتوبر المُقبل، وذلك من أجل الفصل في الأزمة.

رد اتحاد الكرة

وكان اتحاد الكرة المصري قال إن انضمام سيف الجزيري للزمالك من المقاولون العرب جاء في صفقة انتقال حر وليس بعقد شراء.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة في خبر مُرسل للصحفيين، يوم السبت، أن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك لم يكن فيه أي بند يفيد بنية الشراء بل الانضمام جاء في صفقة انتقال حر.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن المقاولون استغنى عن الجزيري قبل انتقاله للزمالك ورفع اسمه من قائمته وبالتالي ضمه الفريق الأبيض كلاعب حر بعد مد الإعارة.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن هذا الأمر قانوني في ظل منع الزمالك من القيد لأن مد الإعارة أو تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار بحسب الخبر المُرسل.

وشدد اتحاد الكرة على أنه لو كان تضمن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك بند الشراء لطلبوا تحديد قيمة الانتقال النهائي.

وأعطى مسؤولو اتحاد الكرة مثالا بمحمد صبحي وياسين مرعي المعارين من الزمالك لفاركو.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة في ختام الخبر أن محامي الأفريقي التونسي اعترف بصحة الإجراءات لكنه يتمسك بالحصول على أي مستحقات مالية.

رد الزمالك

وتحدث مرتضى منصور لقناة الزمالك التلفزيونية عن هذا الأمر، قائلا: ”فيفا أرسل لنا استفسارا يريد الحصول على العقد المبرم بيننا وبين المقاولون ليعرف من يقع عليه حق الرعاية“.

وتابع: ”لو على الزمالك سندفع الأموال، كم حق الرعاية؟ 2.5% أي 20 ألف يورو بما يساوي 400 ألف جنيه“.

يذكر أن الجزيري شارك مع الزمالك في 59 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ويعد الجزيري الهداف التاريخي للعرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 هدفا متفوقا على اليمني علي محسن نجم الزمالك الأسبق بفارق هدفين.