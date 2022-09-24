مصر تعتزم الترشح لاستضافة أولمبياد 2036

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي للسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ”أنوكا“، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، والأبطال الأولمبيين.

وتشهد زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للقاهرة، مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف استضافة أولمبياد 2036، وبرنامج سياحي نظمته وزارة الشباب والرياضة ومنها زيارة منطقة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024، بينما تستضيف مدينة لوس أنغلوس الأمريكية أولمبياد 2028، على أن يقام أولمبياد 2032 في مدينة برزبين الأسترالية، وتتنافس عدة مدن حول العالم لاستضافة أولمبياد 2036.

ولم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو أفريقية.

ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.

يذكر أن مصر قامت بإنشاء مدينة رياضية أولمبية متكاملة في عاصمتها الإدارية الجديدة، أطلقت عليها ”مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية“، لتدعم بنيتها التحتية ومنشآتها الرياضية مما يعزز فرص فوزها باستضافة البطولات العالمية في السنوات المقبلة.